Трамп не сможет угрозами и повышением пошлин повлиять на Китай — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки президента США Дональда Трампа путем угроз и введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию повлиять на КНР не приведут к результатам, на которые рассчитывает американский лидер. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Соединенные Штаты упорно используют проблему фентанила (наркотический опиоидный анальгетик, якобы импортируемый в США из КНР — прим. ТАСС) для шантажа, чтобы оказывать на Китай давление, — подчеркнул он на брифинге. — США настойчиво действуют в одностороннем порядке, отплачивая [Китаю] неблагодарностью. Американская сторона не сможет подобным образом устранить причину своей обеспокоенности и добьется лишь обратного эффекта».

Как уточнил дипломат, такая стратегия Вашингтона «серьезно отразится» на диалоге и двустороннем сотрудничестве с Пекином в области борьбы с наркоторговлей. «Китайская сторона категорически недовольна. Мы выражаем решительный протест и примем все необходимые меры, будем твердо отстаивать свои законные интересы, — добавил он. — Китай неоднократно заявлял, что в торгово-тарифных войнах не бывает победителей, а односторонние пошлины США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят ущерб интересам обеих стран и всего мира».

По словам Линь Цзяня, принуждение и угрозы — это «ошибочный способ ведения дел с КНР», а взаимное уважение — «основная предпосылка». «Китай настаивает, чтобы США скорректировали свой ошибочный подход и вернулись на правильный путь решения проблем, вызывающих обеспокоенность обеих сторон, путем консультаций и на равноправных условиях», — подытожил он.