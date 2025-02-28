Трамп не сможет угрозами и повышением пошлин повлиять на Китай — МИД КНР
12:05 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки президента США Дональда Трампа путем угроз и введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию повлиять на КНР не приведут к результатам, на которые рассчитывает американский лидер. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
«Соединенные Штаты упорно используют проблему фентанила (наркотический опиоидный анальгетик, якобы импортируемый в США из КНР — прим. ТАСС) для шантажа, чтобы оказывать на Китай давление, — подчеркнул он на брифинге. — США настойчиво действуют в одностороннем порядке, отплачивая [Китаю] неблагодарностью. Американская сторона не сможет подобным образом устранить причину своей обеспокоенности и добьется лишь обратного эффекта».
Как уточнил дипломат, такая стратегия Вашингтона «серьезно отразится» на диалоге и двустороннем сотрудничестве с Пекином в области борьбы с наркоторговлей. «Китайская сторона категорически недовольна. Мы выражаем решительный протест и примем все необходимые меры, будем твердо отстаивать свои законные интересы, — добавил он. — Китай неоднократно заявлял, что в торгово-тарифных войнах не бывает победителей, а односторонние пошлины США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят ущерб интересам обеих стран и всего мира».
По словам Линь Цзяня, принуждение и угрозы — это «ошибочный способ ведения дел с КНР», а взаимное уважение — «основная предпосылка». «Китай настаивает, чтобы США скорректировали свой ошибочный подход и вернулись на правильный путь решения проблем, вызывающих обеспокоенность обеих сторон, путем консультаций и на равноправных условиях», — подытожил он.
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