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Песков переадресовал в МИД РФ вопрос об итогах переговоров в Стамбуле

13:20 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители МИД России уполномочены комментировать итоги переговоров РФ и США в Стамбуле. Контакты шли на уровне дипломатических ведомств, пояснил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», — указал представитель Кремля.

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