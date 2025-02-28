Песков переадресовал в МИД РФ вопрос об итогах переговоров в Стамбуле

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители МИД России уполномочены комментировать итоги переговоров РФ и США в Стамбуле. Контакты шли на уровне дипломатических ведомств, пояснил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», — указал представитель Кремля.