Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 240 военных
14:12 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении, где российские военнослужащие освободили населенный пункт Новая Сорочина, составили более 240 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Новая Сорочина. Отражены четыре контратаки противника. За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 4 артиллерийских орудия, в том числе САУ „Богдана“, 6 минометов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 7 пунктов управления БПЛА и 3 склада боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сводке.
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