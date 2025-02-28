Для перевода в 10-й класс школьники в 12 регионах должны будут набрать минимум по ОГЭ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники из 12 регионов, где будет проводиться эксперимент по вопросу сдачи ОГЭ, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по экзамену, которые установят сами субъекты. Об этом говорится в тексте поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта, которая есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент будет проводиться Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской области — Кузбассе, в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия — Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)», — говорится в тексте поправки.