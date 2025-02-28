Для перевода в 10-й класс школьники в 12 регионах должны будут набрать минимум по ОГЭ
15:12 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школьники из 12 регионов, где будет проводиться эксперимент по вопросу сдачи ОГЭ, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по экзамену, которые установят сами субъекты. Об этом говорится в тексте поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта, которая есть в распоряжении ТАСС.
Эксперимент будет проводиться Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской области — Кузбассе, в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия — Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.
«Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)», — говорится в тексте поправки.
НОВОСТИ
- 15:32 28.02.2025
- Узбекистан пригласил своих граждан вернуться из РФ для строительства района Новый Ташкент
- 15:27 28.02.2025
- В Москве более 1100 парков и других зеленых зон приведены в порядок и созданы с 2011 года
- 15:20 28.02.2025
- Пять главных домов городских усадеб в Москве признали памятниками архитектуры
- 15:00 28.02.2025
- Си Цзиньпин назвал РФ и КНР настоящими друзьями, которые прошли множество испытаний
- 14:35 28.02.2025
- Калиматов: Создание «Академии цифрового развития» – важный шаг для Ингушетии
- 14:32 28.02.2025
- 170 рыбаков спасены с дрейфующей у берегов Сахалина льдины
- 14:12 28.02.2025
- Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 240 военных
- 14:00 28.02.2025
- В Кремле ответили на заявления Швеции о подготовке к возможному конфликту с РФ
- 13:42 28.02.2025
- Ростех и Российский научный центр хирургии будут совместно разрабатывать инновационные медицинские изделия
- 13:32 28.02.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать