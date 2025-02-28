0
0
75
НОВОСТИ

Для перевода в 10-й класс школьники в 12 регионах должны будут набрать минимум по ОГЭ

15:12 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники из 12 регионов, где будет проводиться эксперимент по вопросу сдачи ОГЭ, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по экзамену, которые установят сами субъекты. Об этом говорится в тексте поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта, которая есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент будет проводиться Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской области — Кузбассе, в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия — Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)», — говорится в тексте поправки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 28.02.2025
Узбекистан пригласил своих граждан вернуться из РФ для строительства района Новый Ташкент
0
11
15:27 28.02.2025
В Москве более 1100 парков и других зеленых зон приведены в порядок и созданы с 2011 года
0
34
15:20 28.02.2025
Пять главных домов городских усадеб в Москве признали памятниками архитектуры
0
60
15:00 28.02.2025
Си Цзиньпин назвал РФ и КНР настоящими друзьями, которые прошли множество испытаний
0
107
14:35 28.02.2025
Калиматов: Создание «Академии цифрового развития» – важный шаг для Ингушетии
0
148
14:32 28.02.2025
170 рыбаков спасены с дрейфующей у берегов Сахалина льдины
0
162
14:12 28.02.2025
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 240 военных
0
206
14:00 28.02.2025
В Кремле ответили на заявления Швеции о подготовке к возможному конфликту с РФ
0
278
13:42 28.02.2025
Ростех и Российский научный центр хирургии будут совместно разрабатывать инновационные медицинские изделия
0
220
13:32 28.02.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области
0
270

Возврат к списку