В Москве более 1100 парков и других зеленых зон приведены в порядок и созданы с 2011 года

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За более чем 10 лет планомерной работы в Москве удалось привести в порядок, благоустроить и создать на новом качественном уровне более 1100 парков и других озелененных территорий. Это привело к тому, что российская столица превратилась в один из наиболее зеленых мегаполисов мира, а почти половину ее площади занимают зеленые насаждения. По данным столичных властей, у 90% жителей Москвы парки, скверы, другие природные места находятся рядом с домом.

Как отмечают эксперты московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды, действие Закона о защите зеленого фонда в Москве позволило упорядочить управление насаждениями в мегаполисе. Теперь деревья и кустарники рассматриваются как часть общей экосистемы города. Зеленые насаждения работают как фильтр, очищая воздух от частиц пыли, сдерживая порывы ветра и вместе с газонами не дают загрязнениям оказываться в воздухе.

Также зелень насыщает атмосферу фитонцидами — биологическими активными веществами, уничтожающими и подавляющими размножение вредных бактерий и грибков. Это также делает воздух чище и полезнее для горожан. Кроме того, деревья и кустарники защищают москвичей от воздействия городского шума.