Гражданину РФ предъявлены обвинения по делу об угрозе взрыва в аэропорту в Дании
17:12 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвинения в изготовлении и хранении 3 кг взрывчатых веществ официально предъявлены в Дании 38-летнему гражданину России, которого подозревали в «угрозе взрыва» в аэропорту Биллунн на полуострове Ютландия. Об этом в пресс-релизе пишет полиция Юго-Восточной Ютландии.
Мужчину обвиняют в «изготовлении, хранении и транспортировке при особо отягчающих обстоятельствах около 1000 граммов взрывчатых веществ», которые тот сам сдал в отдел полиции аэропорта Биллунна в апреле этого года. Ему также инкриминируются изготовление и транспортировка не менее двух килограммов содержащей TATP (пероксид ацетона) взрывчатки и детонаторов на улицу Оствей в Биллунне. Это вещество было использовано для подрыва банкомата в апреле прошлого года, однако получить доступ к деньгам злоумышленникам так и не удалось.
«Тем самым он вызвал масштабные нарушения в работе аэропорта, что привело к серьезным ресурсным затратам полиции и службы спасения в связи с эвакуацией аэропорта, а также экономические потери, в частности, для аэропорта Биллунна и ряда авиакомпаний», — пишет полиция.
Задержание россиянина произошло 20 апреля в аэропорту Биллунна. После его признания, что находившийся у него «предмет» содержал взрывчатое вещество, полиция эвакуировала аэропорт, что вызвало серьезные нарушения в его работе. С апреля мужчина находится под арестом, который постоянно продлевался.
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