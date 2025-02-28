Из резервного фонда правительства Курская область получит 2,5 млрд рублей
19:05 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В сообщении также подчеркивается, что первые дополнительные решения по поддержке индустриального сектора региона уже приняты.
«Президент поддержал предложение направить из резервного фонда правительства 2,5 млрд рублей. Мы договорились с губернатором, что основной объем — 2,4 млрд, направим в капитал регионального фонда развития промышленности и дальше на поддержку предприятий. Нормативный акт уже на проработке в правительстве. Прошу коллег оперативно пройти все процедурные моменты, чтобы не позднее конца марта средства были доведены по назначению», — заявил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
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