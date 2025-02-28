Из резервного фонда правительства Курская область получит 2,5 млрд рублей

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курская область получит 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ, 2,4 млрд рублей из них будет направлено на капитализацию регионального фонда развития промышленности и на поддержку предприятий. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам встречи с представителями промышленных предприятий Курской области.



В сообщении также подчеркивается, что первые дополнительные решения по поддержке индустриального сектора региона уже приняты.



«Президент поддержал предложение направить из резервного фонда правительства 2,5 млрд рублей. Мы договорились с губернатором, что основной объем — 2,4 млрд, направим в капитал регионального фонда развития промышленности и дальше на поддержку предприятий. Нормативный акт уже на проработке в правительстве. Прошу коллег оперативно пройти все процедурные моменты, чтобы не позднее конца марта средства были доведены по назначению», — заявил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.



