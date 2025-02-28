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Зеленский спорил с Трампом на встрече, перебивал, кричал и грубил прессе

21:30 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом пытался спорить с американским лидером, кричал, иногда отвечая на вопросы прессы прежде него, иногда прямо перебивая, и грубо реагировал на некоторые вопросы журналистов.

Последние несколько минут беседы велись на повышенных тонах. Трамп напомнил о расходах США на Украину в размере $350 млрд, но Зеленский с ним не согласился. Также он пытался возражать, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс заявили, что Украине стоило бы проявить благодарность по отношению к США. Когда Зеленский уже почти начал кричать, чтобы перебить Трампа, журналистов попросили удалиться из зала и переговоры продолжились в закрытом режиме.

Перед переговорами Трамп и Зеленский устроили сессию ответов на вопросы прессы. Когда Трамп говорил о том, что для него важнее заключить соглашение об урегулировании конфликта в целом, Зеленский перебил его, чтобы подчеркнуть, что ему важно получить назад все потерянные города. Зеленский также перебил Трампа, когда тот говорил о том, что при нем договоренности по Украине всегда выполнялись, и стал доказывать, что Россия якобы нарушала перемирие еще в 2016 году и позднее, когда Трамп был президентом. Американский президент с ним не согласился. Также Зеленский не согласился, когда Трамп заявил, что Украине придется пойти на компромиссы, хотя в этот раз все-таки удержался от попытки оспорить слова лидера США.



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