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Бастрыкин назвал число жертв налетов ВСУ на российские регионы среди мирных жителей

09:13 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 650 человек, в том числе 23 ребенка, стали жертвами украинских атак в приграничных и тыловых регионах России, ранены почти 3 тыс. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В результате <…> преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», — сказал он.

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