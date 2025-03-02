Бастрыкин назвал число жертв налетов ВСУ на российские регионы среди мирных жителей
09:13 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 650 человек, в том числе 23 ребенка, стали жертвами украинских атак в приграничных и тыловых регионах России, ранены почти 3 тыс. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«В результате <…> преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», — сказал он.
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