Совместное с США голосование в ООН по украинскому кризису ранее «невозможно было представить» - Песков

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые внешнеполитические конфигурации администрации США во многом совпадают с российскими, страны голосуют вместе за одну резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, чего раньше невозможно было представить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Новая администрация [США] стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», видео опубликовано в телеграм-канале «Зарубин».

«Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого, действительно, невозможно было представить», — добавил представитель Кремля.