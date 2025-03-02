ЦИК Абхазии назвал предварительный итог голосования во втором туре президентских выборов

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12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будра Гунба избран президентом Абхазии по итогам второго тура выборов, согласно предварительным итогам подсчетов голосов, которые огласил журналистам в пресс-центре председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.

«По итогам голосования избранным считается Гунба Бадра Зурабович», — сказал глава ЦИК.