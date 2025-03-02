На северо-востоке Японии лесные пожары охватили площадь, превысившую 1800 гектаров
16:20 02.03.2025
Пожарные управления по всей Японии мобилизуют своих спасателей для участия в ликвидации лесных пожаров, которые бушуют в северо-восточной префектуре Иватэ. Об этом сообщило агентство Киодо.
По последним данным, на борьбу с лесными пожарами были направлены более 1 700 пожарных из 450 отделений со всей страны, а сама площадь возгорания уже превысила 1800 гектаров. К настоящему моменту сообщается об одном погибшем в результате удара стихии, огнем было уничтожено порядка 90 жилых и промышленных построек в регионе. Рекомендации об эвакуации получили порядка 5 тыс. жителей поселков, расположенных вблизи лесополосы.
НОВОСТИ
- 16:00 02.03.2025
- В МВД РФ рассказали, почему заявителю может быть отказано в выдаче загранпаспорта
- 15:15 02.03.2025
- В СМИ появилась информация об обсуждениях восстановления работы «Северного потока 2» при участи инвесторов из США
- 13:00 02.03.2025
- Американский космический аппарат совершил удачную посадку на Луну и передал первые снимки
- 12:50 02.03.2025
- ЦИК Абхазии назвал предварительный итог голосования во втором туре президентских выборов
- 11:35 02.03.2025
- Совместное с США голосование в ООН по украинскому кризису ранее «невозможно было представить» - Песков
- 10:45 02.03.2025
- Макрон не предпринял никаких реальных шагов для контактов с Путиным - Песков
- 10:00 02.03.2025
- Указом Трампа английский язык признан официальным языком в США
- 09:13 02.03.2025
- Бастрыкин назвал число жертв налетов ВСУ на российские регионы среди мирных жителей
- 09:05 02.03.2025
- Израилем принят план США по прекращению огня в Газе на время Рамадана и Песаха
- 09:00 02.03.2025
- Украина получила от Британии первые миллиарды фунтов из доходов от замороженных активов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать