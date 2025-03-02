0
0
0
НОВОСТИ

На северо-востоке Японии лесные пожары охватили площадь, превысившую 1800 гектаров

16:20 02.03.2025

Пожарные управления по всей Японии мобилизуют своих спасателей для участия в ликвидации лесных пожаров, которые бушуют в северо-восточной префектуре Иватэ. Об этом сообщило агентство Киодо.

По последним данным, на борьбу с лесными пожарами были направлены более 1 700 пожарных из 450 отделений со всей страны, а сама площадь возгорания уже превысила 1800 гектаров. К настоящему моменту сообщается об одном погибшем в результате удара стихии, огнем было уничтожено порядка 90 жилых и промышленных построек в регионе. Рекомендации об эвакуации получили порядка 5 тыс. жителей поселков, расположенных вблизи лесополосы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 02.03.2025
В МВД РФ рассказали, почему заявителю может быть отказано в выдаче загранпаспорта
0
96
15:15 02.03.2025
В СМИ появилась информация об обсуждениях восстановления работы «Северного потока 2» при участи инвесторов из США
0
206
13:00 02.03.2025
Американский космический аппарат совершил удачную посадку на Луну и передал первые снимки
0
464
12:50 02.03.2025
ЦИК Абхазии назвал предварительный итог голосования во втором туре президентских выборов
0
430
11:35 02.03.2025
Совместное с США голосование в ООН по украинскому кризису ранее «невозможно было представить» - Песков
0
599
10:45 02.03.2025
Макрон не предпринял никаких реальных шагов для контактов с Путиным - Песков
0
622
10:00 02.03.2025
Указом Трампа английский язык признан официальным языком в США
0
631
09:13 02.03.2025
Бастрыкин назвал число жертв налетов ВСУ на российские регионы среди мирных жителей
0
723
09:05 02.03.2025
Израилем принят план США по прекращению огня в Газе на время Рамадана и Песаха
0
644
09:00 02.03.2025
Украина получила от Британии первые миллиарды фунтов из доходов от замороженных активов РФ
0
724

Возврат к списку