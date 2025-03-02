На северо-востоке Японии лесные пожары охватили площадь, превысившую 1800 гектаров

16:20

Пожарные управления по всей Японии мобилизуют своих спасателей для участия в ликвидации лесных пожаров, которые бушуют в северо-восточной префектуре Иватэ. Об этом сообщило агентство Киодо.

По последним данным, на борьбу с лесными пожарами были направлены более 1 700 пожарных из 450 отделений со всей страны, а сама площадь возгорания уже превысила 1800 гектаров. К настоящему моменту сообщается об одном погибшем в результате удара стихии, огнем было уничтожено порядка 90 жилых и промышленных построек в регионе. Рекомендации об эвакуации получили порядка 5 тыс. жителей поселков, расположенных вблизи лесополосы.