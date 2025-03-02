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США нужен такой лидер Украины, который может вести дела с США, в какой-то момент с РФ - Уолтц

18:05 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят видеть лидера Украины, который готов вести дела с Вашингтоном и Москвой, а если Владимир Зеленский не сможет соответствовать данному требованию, то это станет проблемой. Такую позицию изложил в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», — сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.

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