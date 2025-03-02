США нужен такой лидер Украины, который может вести дела с США, в какой-то момент с РФ - Уолтц
18:05 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты хотят видеть лидера Украины, который готов вести дела с Вашингтоном и Москвой, а если Владимир Зеленский не сможет соответствовать данному требованию, то это станет проблемой. Такую позицию изложил в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», — сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.
НОВОСТИ
- 16:20 02.03.2025
- На северо-востоке Японии лесные пожары охватили площадь, превысившую 1800 гектаров
- 16:00 02.03.2025
- В МВД РФ рассказали, почему заявителю может быть отказано в выдаче загранпаспорта
- 15:15 02.03.2025
- В СМИ появилась информация об обсуждениях восстановления работы «Северного потока 2» при участи инвесторов из США
- 13:00 02.03.2025
- Американский космический аппарат совершил удачную посадку на Луну и передал первые снимки
- 12:50 02.03.2025
- ЦИК Абхазии назвал предварительный итог голосования во втором туре президентских выборов
- 11:35 02.03.2025
- Совместное с США голосование в ООН по украинскому кризису ранее «невозможно было представить» - Песков
- 10:45 02.03.2025
- Макрон не предпринял никаких реальных шагов для контактов с Путиным - Песков
- 10:00 02.03.2025
- Указом Трампа английский язык признан официальным языком в США
- 09:13 02.03.2025
- Бастрыкин назвал число жертв налетов ВСУ на российские регионы среди мирных жителей
- 09:05 02.03.2025
- Израилем принят план США по прекращению огня в Газе на время Рамадана и Песаха
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать