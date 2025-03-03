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За ночь уничтожены семь БПЛА над тремя регионами РФ

09:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь семь украинских БПЛА над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Липецкой области, два БПЛА — над территорией Ростовской области и два БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказали там.

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