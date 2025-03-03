0
0
194
НОВОСТИ

Европейские лидеры решили в Лондоне продолжать войну на Украине — Орбан

09:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итоги встречи лидеров ряда европейских стран в столице Великобритании опасными, потому что они решили продолжать войну на Украине и подталкивают к этому саму Украину.

«Европейские лидеры решили в Лондоне, что они хотят продолжать войну, вместо того чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х.

Премьер-министр Венгрии не был приглашен на воскресный саммит в Лондоне, где обсуждалось продолжение военной помощи Киеву. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия туда и не собиралась, поскольку там планировали встретиться лишь сторонники продолжения военных действий. По его словам, Венгрия, напротив, выступает в поддержку начавшихся переговоров между Россией и США, которые должны привести к мирному урегулированию украинского конфликта.

На встрече в Лондоне присутствовали лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте. На саммит были приглашены премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский.

Британский премьер Кир Стармер заявил после совещания, что европейские страны намерены разработать планы по обеспечению военных поставок на Украину даже после прекращения конфликта. В свою очередь фон дер Ляйен предложила продолжить оказание военной помощи Украине, чтобы превратить ее «в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9567
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9967
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9341
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9675
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9567
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9571
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9503
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9591
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9494
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9401

Возврат к списку