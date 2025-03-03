Европейские лидеры решили в Лондоне продолжать войну на Украине — Орбан
09:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итоги встречи лидеров ряда европейских стран в столице Великобритании опасными, потому что они решили продолжать войну на Украине и подталкивают к этому саму Украину.
«Европейские лидеры решили в Лондоне, что они хотят продолжать войну, вместо того чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии не был приглашен на воскресный саммит в Лондоне, где обсуждалось продолжение военной помощи Киеву. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия туда и не собиралась, поскольку там планировали встретиться лишь сторонники продолжения военных действий. По его словам, Венгрия, напротив, выступает в поддержку начавшихся переговоров между Россией и США, которые должны привести к мирному урегулированию украинского конфликта.
На встрече в Лондоне присутствовали лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте. На саммит были приглашены премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский.
Британский премьер Кир Стармер заявил после совещания, что европейские страны намерены разработать планы по обеспечению военных поставок на Украину даже после прекращения конфликта. В свою очередь фон дер Ляйен предложила продолжить оказание военной помощи Украине, чтобы превратить ее «в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник».
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