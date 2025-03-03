Зеленский заявил о готовности подписать с США соглашение о минеральных ресурсах

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова подписать соглашение с США о минеральных ресурсах, чего не произошло из-за перепалки в Белом доме.

«Наша политика — продолжать, что было в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее», — сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си.

«Соглашение, которое находится на переговорном столе, будет подписано, если стороны готовы», — добавил он.