КНР может ввести пошлины в размере 10% на сельхозпродукцию из США — Global Times

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай рассматривает возможность ввести дополнительные тарифы на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из США. Как сообщила газета Global Times со ссылкой на источник, эти меры будут ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

«Если США будут настаивать на введении односторонних тарифов и официально объявят о соответствующих мерах, то Китай обязательно примет решительные, мощные контрмеры», — сообщил источник.

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики.