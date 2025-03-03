Трамп в понедельник обсудит с командой остановку помощи Украине — NYT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, комплекс мер может включать приостановку или отмену военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США.