ФСБ нейтрализовала террориста, готовившего теракты в синагоге и московском метро

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ нейтрализовала участника террористической организации, готовившего теракты в синагоге в Подмосковье и в московском метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении в Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», — сообщили в ЦОС. После нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», — отметили в ФСБ.