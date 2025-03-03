Мэр Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

11:40

На платформе «Активный гражданин» москвичи смогут проголосовать за то, какой должна быть концепция нового столичного цирка, который планируется построить в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, недавно на проекте «Активный гражданин» были подведены итоги первого голосования «Каким будет московский цирк?» «Тема вызвала огромный интерес. За две недели с небольшим свое мнение высказали более 250 тыс. человек, – сообщил градоначальник. – Абсолютное большинство (более 73%) однозначно высказалось за то, что Москве нужен современный цирк – один из лучших в мире. Но где ему быть? На этот счет мнения разделились: около половины участников голосования предлагают строить новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского; 27% – за новую площадку; 23% в этом вопросе полагаются на мнение специалистов».

При этом сами представители Большого Московского цирка поддержали идею строительства на новом месте, поскольку подобное строительство крайне сложно, и при этом коллективу нужно будет работать во время возведения нового здания. А на строительство потребуется не один год. С учетом этого решено построить здание Московского цирка в Мневниковской пойме, где сейчас идет строительство крупных спортивных центров.

Несколько месяцев назад был организован конкурс на разработку архитектурной концепции будущего цирка и профессиональные эксперты выбрали один из нескольких самых проработанных вариантов. Однако москвичи тоже смогут высказать свое мнение. «Выбрать одну из архитектурных концепций можно путем голосования на платформе «Активный гражданин», – сообщил мэр. – Уникальность этого голосования состоит в том, что впервые свое мнение смогут высказать не только взрослые, но и самые важные зрители – дети!»

Планируется, что во время строительства нового здания цирка цирк на проспекте Вернадского продолжит полноценную работату, а решение о дальнейшем использовании здания примут после завершения строительства нового цирка.