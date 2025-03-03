Норвегии стоит повременить с мыслями о членстве в ЕС — премьер

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегии не следует торопиться с обсуждением членства в Евросоюзе из-за раскола в обществе по вопросам геополитики, заявил премьер-министр скандинавской страны Йонас Гар Стёре в интервью Bloomberg.

Отметив, что в Норвегии уже дважды проводили референдумы о вступлении в ЕС, Стёре назвал этот вопрос «поляризующим». «Я уверен, что в нынешних условиях мы должны стремиться к единству, а не разделению», — добавил он.

В конце февраля замглавы МИД королевства Мария Вартерессиан в интервью испанской газете El País предположила, что референдум о членстве в ЕС мог бы состояться не раньше, чем через 10 лет.

Норвежцы дважды голосовали по вопросу вступления в Европейский союз. В 1972 году 53,51% высказались против присоединения, а в 1994 году противниками оказались 55,18% участников референдума.