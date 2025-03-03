Перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в украинском вопросе — Песков
13:20 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне еще раз доказала правоту российского лидера Владимира Путина, который заявлял, что готовность Москвы к переговорам упирается в нежелание Киева. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», — указал представитель Кремля.
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