13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне еще раз доказала правоту российского лидера Владимира Путина, который заявлял, что готовность Москвы к переговорам упирается в нежелание Киева. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», — указал представитель Кремля.