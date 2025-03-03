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ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента, на которых избран Гунба

13:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком Абхазии провел заседание комиссии, на котором были утверждены окончательные итого выборов президента, по результатам которых главой государства избран Бадра Гунба. Об этом сообщили журналистам в ЦИК Абхазии.

″ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия″, — сообщили в Центризбиркоме.

Ранее сообщалось, что, по предварительным результатам, кандидат Гунба считается избранным президентом Абхазии. По итогам второго тура президентских выборов в Абхазии, согласно предварительным данным ЦИК, Гунба набрал 56,85% голосов без учета испорченных бюллетелей и голосов, отданных за графу «против всех», и победил в президентской гонке. Его оппонент Адгур Ардзинба получил 43,15%.

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