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НОВОСТИ

Почти 2 млн человек воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты

16:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервисом по самозапрету на кредиты и займы, который заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта, воспользовалось почти 2 млн человек. Об этом сообщает Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на „Госуслугах“ 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года», — сказано в сообщении.

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