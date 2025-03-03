Два человека погибли, 25 пострадали из-за наезда автомобиля в Мангейме в ФРГ — Bild
17:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По крайней мере два человека погибли, 25 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.
По информации издания, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Полиция призвала жителей избегать центра города из-за проведения там масштабной полицейской операции. Водитель, как отмечает газета, на торговой улице Планкен возле водонапорной башни врезался в толпу в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof. Неясно, был ли это несчастный случай или нападение. Водитель задержан.
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