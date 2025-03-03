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НОВОСТИ

Уровень взаимодействия РФ и Абхазии в последние годы снижался, его нужно повысить — Гунба

18:40 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президентом Абхазии Бадра Гунба считает, что в последние годы уровень взаимодействия республики с Россией снижался, будут приниматься меры по его наращиванию.

«Взаимоотношение с РФ для нас — это ключевое направление. Считаю, что уровень взаимодействия в последние годы снижался. Необходимо наращивание взаимоотношений с РФ по разным направлениям», — заявил Гунба журналистам.

Он отметил, что явным примером снижения уровня взаимодействия с Россией являются ряд негативных моментов, каких конкретно, не озвучил.

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