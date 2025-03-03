Главный раввин России Берл Лазар выразил благодарность спецслужбам, которые сумели выйти на след террориста и нейтрализовать его
17:32 03.03.2025 Источник: НГ-Online
В Московском регионе ликвидирован сторонник международной террористической организации, готовивший атаки на станцию метро и еврейское религиозное учреждение. При задержании он оказал вооружённое сопротивление. На месте обнаружены оружие, боеприпасы и доказательства его террористической деятельности.
ФСБ продолжает работу по выявлению возможных соучастников и призывает граждан к бдительности.
Главный раввин России Берл Лазар выразил благодарность спецслужбам, которые сумели выйти на след террориста и нейтрализовать его:
«Прежде всего, конечно, хочу выразить самую сердечную благодарность спецслужбам, которые сумели заблаговременно выйти на след террориста и нейтрализовать его прежде, чем он смог осуществить свои планы – точнее, планы тех, кто направлял его действия. Наши мудрецы учат, что спасающий жизнь одного человека спасает целый мир – а здесь спасены десятки, если не сотни людей, как в нашей синагоге, так и в Московском метрополитене.
Думаю, что вся эта история должна вновь напомнить россиянам о той экзистенциальной угрозе, которую несет в себе международный терроризм. Все эти ХАМАС, Хизбалла, Исламский джихад и прочие бандформирования действуют не только против Израиля, против евреев. Вспомните совсем недавние теракты в Париже, в Берлине; вспомните, что было в нашем «Крокус-сити» - та же тактика, те же лозунги. А главное – та же идеология: идеология, объявляющая «святым долгом» убийство невинных людей, всех, кто не готов существовать под диктовку бандитов, кто хочет жить нормальной жизнью.
Мы помним, к чему привела подобная идеология в первой половине прошлого века. Точнее, к чему привела нерешительность мирового сообщества, которое долгое время пыталось «договориться» с нелюдями. Наш народ потерял убитыми каждого третьего, а всего в Европе погибло 50 миллионов человек! Естественно, что после той войны родился лозунг Never again - «Никогда больше!» Но для того, чтобы этот лозунг стал реальностью, нужны две вещи. Во-первых – единый фронт всех цивилизованных стран и народов против международного терроризма, этого наследника нацизма ХХ века. И во-вторых – нулевая толерантность к идеям, которые лежат в основе международного терроризма. Те, кто эти идеи декларирует, должны быть объявлены вне закона. И поступать с ними надо соответственно. При сопротивлении – так, как наши спецслужбы поступили с бандитом, мастерившим бомбы для синагоги и поезда метро».
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