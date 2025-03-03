Словацкий премьер угрожает заблокировать саммит ЕС по Украине из-за газа — СМИ
22:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать запланированный на предстоящий четверг саммит Евросоюза по Украине из-за прекращения Киевом транзита газа в Европу. Об этом, как сообщает информационное агентство CTK, политик заявил словацким журналистам.
Фицо, согласно агентству, требует, чтобы на предстоящем саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит природного газа через свою территорию в Словакию и далее в другие страны сообщества. Если требование Братиславы не будет удовлетворено, то премьер, как следует из сообщения, воспользуется правом вето и саммит по вопросам помощи Украине не сможет принять решений об этом.
НОВОСТИ
- 22:40 03.03.2025
- Белый дом изучает варианты возможного снятия санкций с РФ — Reuters
- 21:20 03.03.2025
- Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нескором завершении конфликта
- 20:40 03.03.2025
- Зеленский не готов говорить о мире, но время не на его стороне — Белый дом
- 20:00 03.03.2025
- «Северный поток» не отвечает интересам Евросоюза — представитель ЕК
- 19:20 03.03.2025
- В украинском правительстве считают, что у Зеленского «мировоззрение школьника» — Der Spiegel
- 18:40 03.03.2025
- Уровень взаимодействия РФ и Абхазии в последние годы снижался, его нужно повысить — Гунба
- 18:00 03.03.2025
- Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области
- 17:32 03.03.2025
- Главный раввин России Берл Лазар выразил благодарность спецслужбам, которые сумели выйти на след террориста и нейтрализовать его
- 17:27 03.03.2025
- Сергей Собянин: Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году
- 17:18 03.03.2025
- Собянин: Московский городской вокзал «Беговая» откроется в 2026 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать