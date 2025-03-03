Словацкий премьер угрожает заблокировать саммит ЕС по Украине из-за газа — СМИ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать запланированный на предстоящий четверг саммит Евросоюза по Украине из-за прекращения Киевом транзита газа в Европу. Об этом, как сообщает информационное агентство CTK, политик заявил словацким журналистам.

Фицо, согласно агентству, требует, чтобы на предстоящем саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит природного газа через свою территорию в Словакию и далее в другие страны сообщества. Если требование Братиславы не будет удовлетворено, то премьер, как следует из сообщения, воспользуется правом вето и саммит по вопросам помощи Украине не сможет принять решений об этом.