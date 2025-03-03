Белый дом изучает варианты возможного снятия санкций с РФ — Reuters

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций, Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, американские санкции могут быть ослаблены не сразу. Кроме того, не ясно, что Вашингтон может потребовать взамен.