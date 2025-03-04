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НОВОСТИ

Париж предложил использовать замороженные активы РФ как гарантию безопасности Украины — FT

09:20 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция предложила европейским партнерам конфисковать замороженные суверенные активы РФ в случае нарушения Россией режима прекращения огня на Украине, если он будет установлен. Об этом сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, в Париже хотят использовать угрозу конфискации активов РФ как гарантию безопасности для властей в Киеве. Издание добавило, что это предложение было «тепло принято» союзниками Франции в Европе, однако стороны еще далеки от его согласования. Отмечается, что европейские государства хотят использовать заблокированные активы как «рычаг давления» на Москву.

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