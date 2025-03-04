В СБ ООН должна быть представлена мусульманская страна с правом вето — Эрдоган

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная обстановка требует того, чтобы одним из членов Совета Безопасности ООН была исламская страна, обладающая правом вето. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре перед послами по случаю ифтара — ужина-разговения в священный для мусульман месяц поста Рамадан.

«Присутствие исламской страны с правом вето в Совете Безопасности ООН теперь является не просто необходимостью, а обязательным условием. Мы видим, что пять постоянных членов СБ ООН, вместо того чтобы разделить власть, пытаются решать проблемы путем давления за счет концентрации у них власти», — сказал турецкий лидер.

Он повторил, что «борьба Турции под лозунгом „Мир больше пяти“ (пяти постоянных членов СБ ООН — прим. ТАСС) продолжится». «Вместо всемирной системы, которая сама по себе создает проблемы, надо создать более инклюзивную глобальную структуру. Мусульмане, составляющие одну четверть населения мира, теперь должны быть представлены в процессах принятия решений так, как они того заслуживают», — добавил Эрдоган.