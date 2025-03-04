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НОВОСТИ

КНР вводит дополнительные тарифы в размере 10-15% на сельхозпродукцию из США

10:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины в размере 10-15% на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Минкоммерции КНР.

Дополнительные пошлины в размере 15% будут действовать на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты вводятся дополнительные пошлины в размере 10%.

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