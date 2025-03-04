Для продолжения войны у Украины не хватит людей, а у США — оружия и денег, заявил Вэнс

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не располагает достаточным числом людей для продолжения боевых действий, а у США не хватит для этого оружия и денег. С таким заявлением выступил в понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Когда вы общаетесь с лидерами в частном порядке, будь то украинцы или европейцы, когда вы беседуете с людьми непублично, они говорят вам: „Это не может продолжаться вечно“. Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно», — сказал политик в эфире телеканала Fox News.