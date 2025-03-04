0
0
24
НОВОСТИ

Python стал самым популярным языком программирования у участников конкурса «Цифровой марафон»

11:12 04.03.2025

Python – наиболее востребованный язык программирования среди участников «Цифрового марафона» – всероссийского конкурса по цифровым навыкам от Сбера, «Школы 21» и Нетологии. Почти 50% зарегистрировавшихся на конкурс выбрали именно этот язык для выполнения заданий конкурса. На втором месте – Java, а на третьем современный язык программирования – C#.

Конкурс «Цифровой марафон» помогает проверить и повысить уровень знаний в области ИТ. Подать заявку на участие могут все желающие старше 18 лет с любым опытом в сфере цифровых технологий.

В конкурсе принимают участие жители со всей страны. Большинство участников марафона из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска. Некоторые живут в Якутии, Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Республике Тыва. В конкурсе участвуют представители разных сфер, таких как информационные технологии, образование, бизнес и продажи, промышленное производство, медицина, финансовая сфера и сельское хозяйство.

Конкурс «Цифровой марафон» проводится по трем категориям: «Новичок» – для тех, кто делает первые шаги в ИT, «Исследователь» – для участников с начальными знаниями, «Эксперт» – для профи, которые хотят показать свои навыки. Сейчас более 50% зарегистрированных участников имеют начальный уровень знаний в области цифровых технологий, за ними следуют «исследователи», а потом – «эксперты».

«Цифровой марафон» позволит оценить и развить навыки в области информационных технологий, алгоритмического мышления, обработки данных и искусственного интеллекта, а также изучить один из популярных языков программирования на выбор – Python, Java, JavaScript, Go, С# и другие. Конкурс состоит их четырех этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и финального тура, в который пройдут лучшие «Исследователи» и «Эксперты». Победители будут определены по сумме баллов за четыре этапа. Общий призовой фонд – более 3 млн руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9578
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9979
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9352
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9686
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9579
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9582
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9514
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9603
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9505
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9412

Возврат к списку