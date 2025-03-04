Python стал самым популярным языком программирования у участников конкурса «Цифровой марафон»
11:12 04.03.2025
Python – наиболее востребованный язык программирования среди участников «Цифрового марафона» – всероссийского конкурса по цифровым навыкам от Сбера, «Школы 21» и Нетологии. Почти 50% зарегистрировавшихся на конкурс выбрали именно этот язык для выполнения заданий конкурса. На втором месте – Java, а на третьем современный язык программирования – C#.
Конкурс «Цифровой марафон» помогает проверить и повысить уровень знаний в области ИТ. Подать заявку на участие могут все желающие старше 18 лет с любым опытом в сфере цифровых технологий.
В конкурсе принимают участие жители со всей страны. Большинство участников марафона из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска. Некоторые живут в Якутии, Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Республике Тыва. В конкурсе участвуют представители разных сфер, таких как информационные технологии, образование, бизнес и продажи, промышленное производство, медицина, финансовая сфера и сельское хозяйство.
Конкурс «Цифровой марафон» проводится по трем категориям: «Новичок» – для тех, кто делает первые шаги в ИT, «Исследователь» – для участников с начальными знаниями, «Эксперт» – для профи, которые хотят показать свои навыки. Сейчас более 50% зарегистрированных участников имеют начальный уровень знаний в области цифровых технологий, за ними следуют «исследователи», а потом – «эксперты».
«Цифровой марафон» позволит оценить и развить навыки в области информационных технологий, алгоритмического мышления, обработки данных и искусственного интеллекта, а также изучить один из популярных языков программирования на выбор – Python, Java, JavaScript, Go, С# и другие. Конкурс состоит их четырех этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и финального тура, в который пройдут лучшие «Исследователи» и «Эксперты». Победители будут определены по сумме баллов за четыре этапа. Общий призовой фонд – более 3 млн руб.
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