62% россиян страдают от стресса из-за переработок
12:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян периодически работают сверхурочно, и 62% отмечают, что чрезмерная работа приводит их к проблемам со здоровьем из-за стресса и усталости. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру» и Русской школы управления (РШУ), которые имеются в распоряжении ТАСС.
В исследовании приняли участие 2 159 человек, опрос проводился во всех федеральных округах РФ.
«Лишь 12% респондентов никогда не работают сверхурочно. Остальные сталкиваются с переработками с разной частотой. Каждый день — 18%, несколько раз в неделю — 26%, несколько раз в месяц — 27%, несколько раз в год — 17%. Главная причина переработок — высокая нагрузка и нехватка сотрудников (55%). Однако многие также признаются в проблемах с личным тайм-менеджментом (38%) и стремлении заработать больше (34%)», — говорится в итогах исследования.
41% участников исследования ощущают давление со стороны начальства, которое требует работать сверхурочно. В то же время 50% уверены, что переработки — это их личный выбор, а 9% заявляют, что в их компаниях переработки не приветствуются. Как выяснили аналитики, 44% россиян работают сверхурочно бесплатно. 20% получают повышенную оплату, 28% — стандартную, а 8% могут компенсировать переработки отгулами.
Отмечается, что чрезмерная работа приводит к проблемам со здоровьем из-за стресса и усталости у 62% опрошенных. 57% вынуждены отказываться от хобби и отдыха, а у 26% страдают отношения с близкими. При этом 16% считают переработки отличным способом для карьерного роста и увеличения дохода, и 13% уверены, что они никак не влияют на их жизнь.
Также 45% респондентов отметили, что из-за переработок падает продуктивность и растет количество ошибок. Еще 39% могут качественно работать в таких условиях, но сильнее устают, и только 7% считают, что дополнительная нагрузка делает их еще более эффективными.
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