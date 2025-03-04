Большинство находящихся в Польше украинцев не планируют возвращаться — опрос
12:20 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство украинских граждан, находящихся в настоящее время в Польше, не планируют возвращаться на Украину после окончания вооруженного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным агентством OTTO Work Force Central Europe.
По этим данным, вернуться на Украину планируют лишь 16% опрошенных, причем лишь 9% хотят этого точно, а 7% только обдумывают такой вариант.
При этом о намерении остаться в Польше заявили 62% респондентов, причем 20% решение такое приняли окончательно.
Авторы исследования отмечают, что, по сравнению с предыдущими опросами, число украинцев, решивших вернуться на родину после окончания конфликта, сократилось. В 2022 году вернуться хотели 48% украинцев, а в 2023 году — 42%.
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