ВСУ перебросили свои подразделения из Курской области на юг ДНР — силовики

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска перебросили часть группировки из Курской области на юг ДНР. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в числе переброшенных в том числе бывшие заключенные.

«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключенные», — сообщили в силовых структурах.