Изъятие активов РФ станет нарушением международных договоров — министр экономики Франции
13:05 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфискация замороженных российских активов станет нарушением международного права со стороны Франции и Евросоюза. Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар.
«Это станет шагом, который противоречит международным соглашениям, подписанным Францией и Евросоюзом», — сказал министр.
Он добавил, что «позиция Франции заключается в том, что эти активы принадлежат, в частности, Центральному банку России». «Я хотел бы напомнить, что мы не находимся в состоянии войны с РФ», — сказал Ломбар.
По его мнению, некоторая часть этих активов может быть использована, если это будет предусмотрено соглашением об урегулировании украинского конфликта. «Но они не могут быть изъяты», — сказал глава ведомства.
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