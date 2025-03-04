Изъятие активов РФ станет нарушением международных договоров — министр экономики Франции

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация замороженных российских активов станет нарушением международного права со стороны Франции и Евросоюза. Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар.

«Это станет шагом, который противоречит международным соглашениям, подписанным Францией и Евросоюзом», — сказал министр.

Он добавил, что «позиция Франции заключается в том, что эти активы принадлежат, в частности, Центральному банку России». «Я хотел бы напомнить, что мы не находимся в состоянии войны с РФ», — сказал Ломбар.

По его мнению, некоторая часть этих активов может быть использована, если это будет предусмотрено соглашением об урегулировании украинского конфликта. «Но они не могут быть изъяты», — сказал глава ведомства.