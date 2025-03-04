Норвегия в 2024 г. импортировала рекордный объем российской рыбы за последние 16 лет

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия в 2024 году импортировала 26 тыс. тонн российской рыбы, что является рекордным объемом за последние 16 лет. Об этом ТАСС сообщили в Рыбном союзе.

«В 2024 году российский экспорт рыбы в Норвегию вырос к 2023 году на 85% в весе, до 26 тыс. тонн и увеличился в 2 раза в деньгах − до 1,2 млрд норвежских крон ($106 млн). В натуральном выражении объем поставок стал крупнейшим с 2008 года, а в денежном − наибольшим с 2002 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в абсолютных цифрах увеличение российского экспорта рыбы в Норвегию (в 2024 году к 2023 году) составило почти 12 тыс. тонн.