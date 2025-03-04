США пока продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией — журналист

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пока не прекратили делиться с Украиной разведывательной информацией. Об этом сообщает корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на свои источники.

«Как мне говорят, пока военные ограничения [президента США Дональда] Трампа сводятся к сообщениям в СМИ. Мы находимся на раннем этапе, однако пока не было каких-либо изменений в обмене разведывательной информацией или в других ключевых аспектах оказания американской военной помощи», — пишет Кэрролл на своей странице в соцсети X.

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По его словам, приостановка распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.