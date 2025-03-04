Украина производит только около трети необходимого вооружения — премьер

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское производство вооружений покрывает только около трети ее потребностей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на фоне сообщений о приостановке военной помощи из США.

«Сейчас мы производим около трети необходимого вооружения. Наша цель — 50%, не меньше», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.