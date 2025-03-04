ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 150 военных и один танк
15:12 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 150 военных и один танк на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в министерстве.
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