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Брюссель «объявил войну» европейским лидерам — сторонникам Трампа — СВР РФ

16:32 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель ведет войну с теми европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну „несистемным лидерам“, которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

По мнению СВР, «в Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить „европейскую глобалистскую надстройку“ и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как венгерский премьер-министр Виктор Орбан, словацкий глава правительства Роберт Фицо и претендующий на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску».

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