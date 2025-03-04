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НОВОСТИ

Украина ищет замену системам Starlink на случай их отключения США — чиновник

17:12 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина пытается разработать альтернативную систему связи для военных на случай, если США решат отключить системы Starlink, которыми сейчас пользуются ВСУ. Об этом украинский чиновник сообщил журналу The Economist, комментируя решение Вашингтона приостановить оказание военной помощи Киеву.

«У нас есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное — за три месяца», — утверждает собеседник издания. Он признает, что переход на новые системы будет крайне сложным и обернется потерями на поле боя.

Проект глобальной спутниковой системы связи Starlink разработан компанией SpaceX, которой владеет Илон Маск. Работа Starlink на Украине финансируется Польшей, но контролируется США. Для ВСУ эти системы незаменимы, отмечает журнал.

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