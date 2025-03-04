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Обмеление Каспия приводит к сокращению морских грузоперевозок, заявили в Баку

17:32 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение уровня воды в Каспийском море приводит к сокращению морских грузоперевозок. Об этом заявил председатель правления Закрытого акционерного общества «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Тариэль Мирзоев, выступая на круглом столе «Средний коридор: Связь через Каспийское море» в Баку.

«В последние годы в портах и каналах Каспийского моря наблюдается уменьшение глубины воды, что не позволяет паромам работать на полную мощность. Из-за уменьшения глубины воды в казахстанском порту Курык снизилась пропускная способность паромов типа Ro-Pax на маршруте между бакинским портом и этим портом», — приводит слова Мирзоева информационное агентство Репорт.

Руководитель компании сообщил, что перевозка железнодорожных цистерн на данном маршруте сократилась на 22%, а вагонов — на 10%.

Мирзоев также отметил, что снижение уровня воды в Каспийском море привело к сокращению пропускной способности паромов типа Ro-Pax и на маршруте Баку — Туркменбаши. В этом направлении, по его словам, перевозка железнодорожных цистерн уменьшилась на 37%, вагонов — на 19%.

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