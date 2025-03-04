Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем — Flightradar

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США совершил полет над Черным морем недалеко от берегов Крыма, следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

Самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла (остров Сицилия) и совершил несколько длительных пролетов над акваторией Черного моря, после чего взял курс обратно на Сицилию.

Ранее ряд специализированных телеграм-каналов отмечали, что такая вылазка для самолетов Poseidon стала первой — раньше они держались суши, как правило, летая над территорией Румынии.