Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем — Flightradar
18:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США совершил полет над Черным морем недалеко от берегов Крыма, следует из данных трекингового сервиса Flightradar.
Самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла (остров Сицилия) и совершил несколько длительных пролетов над акваторией Черного моря, после чего взял курс обратно на Сицилию.
Ранее ряд специализированных телеграм-каналов отмечали, что такая вылазка для самолетов Poseidon стала первой — раньше они держались суши, как правило, летая над территорией Румынии.
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