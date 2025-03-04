На Украине огромные проблемы с вооружением начнутся уже в ближайшие недели — генерал ВСУ
19:20 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев ощутит огромные проблемы с вооружением уже в ближайшие недели в связи с остановкой военной помощи из США. Такое мнение высказал украинский генерал запаса, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.
«Огромные проблемы будут у нас в особенности в ближайшие недели, месяцы. Еще несколько дней мы будем держать запасы. <…> Далее необходимо осуществление этих поставок. Это очень критично для нас», — сказал Маломуж в эфире украинского 24-го канала.
Он также считает, что поставки вооружений из Европы не смогут компенсировать американскую помощь. Возможности разведки из-за прекращения передачи американских разведданных сократятся на 40-50%, добавил он.
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