На Украине огромные проблемы с вооружением начнутся уже в ближайшие недели — генерал ВСУ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ощутит огромные проблемы с вооружением уже в ближайшие недели в связи с остановкой военной помощи из США. Такое мнение высказал украинский генерал запаса, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.

«Огромные проблемы будут у нас в особенности в ближайшие недели, месяцы. Еще несколько дней мы будем держать запасы. <…> Далее необходимо осуществление этих поставок. Это очень критично для нас», — сказал Маломуж в эфире украинского 24-го канала.

Он также считает, что поставки вооружений из Европы не смогут компенсировать американскую помощь. Возможности разведки из-за прекращения передачи американских разведданных сократятся на 40-50%, добавил он.