Мьянма поддерживает СВО на Украине, победа будет за РФ — премьер

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мьянмы поддерживают специальную военную операцию на Украине и уверены в скорой победе РФ. Об этом заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

«Мы понимаем ситуацию в России, поэтому мы полностью поддерживаем СВО на Украине. Я с уверенностью могу сказать, что скоро победа будет за вами», — подчеркнул премьер на переговорах в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.