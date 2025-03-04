Зеленский посоветовался со Стармером перед тем, как высказаться по встрече с Трампом — Sky News
21:20 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским перед тем, как тот прокомментировал в социальных сетях свою перепалку с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя главы британского правительства.
Во вторник Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако вновь не принес извинения главе Белого дома. По словам Зеленского, Украина хотела бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение с Вашингтоном были конструктивными.
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