Над четырьмя регионами РФ за ночь сбиты восемь БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территориями Курской и Брянской областей», — сказали в Минобороны.