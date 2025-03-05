Над четырьмя регионами РФ за ночь сбиты восемь БПЛА
09:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территориями Курской и Брянской областей», — сказали в Минобороны.
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